Marliyn Manson y Evan Rachel Wood: la denuncia de abusos de la actriz contra el polémico cantante

¿Qué dice Wood?

"Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", dijo.

"He terminado de vivir con miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no callarán", afirmó.

¿Cuáles son las acusaciones?

El pasado de Mason

Wood, de 33 años, es conocida por papeles en películas como The Wrestler y The Ides of March y ha prestado su voz a personajes en películas como Frozen II y Asterix and the Vikings.