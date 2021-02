Johana Bahamón, la famosa actriz que abandonó la televisión para darles “segundas oportunidades” a los presos en Colombia

En octubre de 2012, a mí me invitaron a ser jurado del evento por mi personaje en la serie de televisión de moda en ese momento, "Tres milagros", que visitaba las cárceles y no tenía prejuicios con el tema.

Realmente al evento no le puse mucha atención, estaba más interesada en saber todo sobre las personas que estaban ahí y cómo es realmente una cárcel por dentro.

Lo primero que pensé cuando salí de la cárcel fue que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que deba estar privado de su dignidad.

Pensé que las cárceles no sirven para nada y que, como dice mucha gente, son como universidades del crimen.

Trabajamos para darles segundas oportunidades, a personas que en su mayoría que no han tenido la primera oportunidad”

Para algunas personas sentir una empatía tal que las lleve a tomar acciones concretas puede ser natural, pero probablemente no lo es para todos, aún más si es para ayudar a personas condenadas por cometer crímenes. ¿Cómo puedes explicarles a ellos tu motivación?

Viéndolo ahora, me motivó ya no querer tener tanto reconocimiento individual, pensar sólo en mí, sino poder hacer algo por otras personas.

Yo trabajé durante 15 años actuando en televisión y no sentía que esa fuera mi pasión; tampoco tenía otra, pero cuando empecé a ir a la cárcel, la encontré. Descubrí mi pasión. Tenía 30 años.

Es a lo que me he dedicado los últimos 8 años y a lo que seguramente me dedicaré el resto de mi vida.