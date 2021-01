Coronavirus: las estrategias de China para evitar que las celebraciones del Año Nuevo disparen los contagios

Para algunos es la única vez en que verán a sus familias durante todo el año y se trata de un evento que no quieren perderse.

Las restricciones

Para las personas en las ciudades afectadas el mensaje es claro: no habrá viajes durante la Fiesta de Primavera este año.

Pero incluso si una ciudad no se encuentra en confinamiento puede ser difícil viajar.

Cuando llegó a la estación de trenes cercana a su pueblo, el estudiante de doctorado Huang Jie (no es su nombre real) debió mostrar el resultado de una prueba de ácido nucleico y un certificado de aceptación de la comunidad, firmado por los líderes de su aldea.

Los incentivos

¿Pero qué sucederá con la mayoría de la población que no se encuentra en confinamiento o en áreas de alto riesgo? El método usado en este caso es bastante diferente.

Empresas en las localidades de Zhejiang, Ningbo y Quanzhou también dan incentivos monetarios a los trabajadores que decidan no irse a casa.

Otras ciudades otorgan a los trabajadores migrantes que no viajen durante las vacaciones privilegios adicionales de acceso a vivienda y atención médica que están reservados generalmente solo a los nacidos en el lugar.

En Pekín pueden verse carteles que alientan a la gente a no abandonar la ciudad durante las vacaciones.

Los trabajadores que no viajen también tendrán exenciones en tarifas de registro de servicios ambulatorios en hospitales y un descuento del 50% en controles médicos.

Y si todo eso no es suficiente para convencer a la gente a quedarse, también se han colocado carteles en Pekín con mensajes como el siguiente: "No te vayas de Pekín a menos que sea necesario. No viajes al extranjero".