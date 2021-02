6 consejos para aprender un nuevo idioma de un políglota que habla 15 lenguas

Rawlings nació en Londres, en el seno de una familia en parte griega, vive en Barcelona y tiene una licenciatura en alemán y ruso. En resumen, "yo aprendí 15 idiomas diferentes, y uso entre 6 y 8 regularmente", le dijo al programa " Word of Mouth " de la BBC.

1. No te desanimes antes de empezar

Quizás a veces cometas algunos errores gramaticales pero tu edad no es una barrera para aprender vocabulario en otro idioma a un nivel realmente alto.

2. Puedes aprender a aprender

"No es como me veo a mí mismo. Durante mucho tiempo no hablé esos idiomas, y tuve que esforzarme mucho para aprenderlos".