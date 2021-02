"EE.UU. debería copiar a Argentina y aprobar un impuesto a los ricos": la propuesta del "multimillonario patriótico" Morris Pearl

El magnate estadounidense no solo apoya la creación de un impuesto de emergencia de este tipo para mitigar los efectos de la pandemia.

"En los últimos 10 meses he ganado millones de dólares" , dice Pearl, justo en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.

Aquí en Estados Unidos la gente solo paga impuestos por sus ingresos, no por su riqueza.

De gente que ha hecho miles y miles de millones de dólares durante esta crisis, como Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Él apenas paga impuestos, porque no tiene ingresos, entendidos como un salario.

Él no necesita recibir un salario porque es multimillonario. Los multimillonarios, que han aumentado inmensamente su fortuna, también deberían pagar impuestos.

Los que son realmente ricos no están pagando muchos impuestos.

Pero la otra mitad, la gente que trabaja en restaurantes, hoteles o aerolíneas, está en problemas. Muchos han perdido su trabajo, no les alcanza para pagar la renta y eso, al mismo tiempo, les causa problemas a los propietarios y a los negocios donde esas personas compran.

Hay una gran división entre los que tienen y los que no tienen.

No tengo estadísticas, pero creo que ha aumentado muchísimo. Algunas personas se han vuelto extraordinariamente ricas.

Yo no he trabajado durante muchos años, solo hago trabajo voluntario. Pero soy más rico ahora que cuando me jubilé.