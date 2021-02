"Framing Britney Spears", el documental que desentraña el ascenso y caída de la princesa del pop

Es una de las escenas de Framing Britney Spears , el documental producido por The New York Times sobre la "princesa del pop" que analiza el ascenso de la cantante y la controversia que rodea la tutela que ejerce su padre sobre ella.

El documental, estrenado en la plataforma Hulu, no aborda solo el misterio de la tutela legal ejercida por su progenitor, que generó todo un movimiento popular, Free Britney , y que la propia cantante ha combatido.

"En la tradición de tantas historias de 'mujeres locas en el ático' anteriores a ella, Framing Britney Spears se pregunta qué ocurre cuando la puerta se abre para revelar no a una bruja que echa espuma por la boca, sino matices de un ser humano peculiar, completamente competente, que se beneficia de un trabajo significativo, de pasar tiempo con sus hijos y una cuenta de Instagram".

Una niña humilde de Kentwood

En una nota al final del documental, el NYT señala que trató de contactar a la artista para pedirle que participara, pero "no está claro si recibió esas solicitudes".

Tan solo seis años después, estrenaría su álbum debut, Baby One More Time , rompiendo con la tendencia del éxito de bandas formadas únicamente por chicos y alzándole hasta el Grammy pocos años después con su single Toxic .

Pese a que el documental no acaba con el misterio que rodea a la artista y su caso, varias entrevistas arrojan luz sobre su personalidad y talento.

Como uno de los viajes de Spears a Kentwood, en el que, tras hacerse famosa, fue regalando billetes de US$100 para felicitar la Navidad, sin decir nada más. "No era en plan: 'Hola, soy Britney Spears. Simplemente decía: 'Feliz Navidad'", explicó Culotta.

Tanto ella como otros compañeros de gira o asociados que aparecen en el documental también despejan la idea de que la artista no tomara sus propias decisiones, describiendo a la cantante como una persona centrada y en control de su trabajo.

La persecución de los paparazis y los medios

Timberlake "aprovechó, sin ningún tipo de esfuerzo, el sexismo latente de los estadounidenses para presentarla rápidamente como la mala y a él mismo como la víctima (con el videoclip de "Cry Me a River" como el ejemplo más conocido, en el que aparece una chica con el inconfundible aspecto de Spears como la exnovia traidora)", señalaba Sollosi.

"Nunca nos dio ninguna pista o información que diera a entender 'No les aprecio, déjenme en paz '", defiende Ramos en el documental. A lo que la entrevistadora le responde: "¿Y cuando dijo: 'Déjenme en paz'?"

"Tiene la capacidad suficiente para decir 'No quiero que mi padre sea mi tutor legal, no voy a actuar si sigue siéndolo. Quizá no necesita un tutor", comentó el exabogado de la cantante, Adam Streisand, en el documental.