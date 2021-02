Oscar 2021: las 22 películas que no debes perderte para seguir la temporada de premios de Hollywood

Los Oscar se celebrarán otra vez en medio de una pandemia.

Otro año de pandemia, otra temporada atípica de premios de cine.

Por segundo año consecutivo, el coronavirus ha cerrado salas de estreno y ha consolidado las plataformas en internet.

Con todo y eso, las producciones han seguido estrenándose y algunas ya han comenzado a ser nominadas a algunos de los premios más importantes del cine estadounidense.

Por ello, en BBC Mundo te ofrecemos una lista de los 22 títulos que más elogios han cultivado desde sus estreno y que ya han alcanzado -o se espera que alcancen- el mayor número de nominaciones en la temporada de premios de Hollywood.

1. Nomadland

Fuente de la imagen, Searchlight Pictures

Protagonizada por Frances McDormand y David Strathairn, cuenta la historia de una mujer que pierde su trabajo en una pequeña ciudad y decide convertirse en una nómada que viaja en camioneta por el oeste de Estados Unidos.

Tras ganar en los festivales de Venecia y Toronto, la película de Chloe Zhao ha recibido numerosos elogios por parte de la crítica por su emotiva narración de la vida íntima de sus personajes.

2. The Trial of the Chicago 7

Fuente de la imagen, Netflix

Sacha Baron Cohen, Mark Rylance y Eddie Redmayne, entre otros, dan vida a un grupo de manifestantes contra la guerra de Vietnam que son juzgados después de que una manifestación acabara en violencia.

"El juicio de los 7 de Chicago", dirigida por Aaron Sorkin, ha sido elogiada por la crítica, en especial por las actuaciones de sus protagonistas, sobre todo Baron Cohen, quien es quizás el intérprete con más posibilidades de ser reconocido en la categoría de actor secundario.

3. Mank

Fuente de la imagen, Netflix

Con su homenaje a una de las mejores películas de la historia, Mank cuenta el proceso creativo de Herman J Mankiewicz en el desarrollo del guion de "Ciudadano Kane".

Protagonizado por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance y Tom Burke, el filme probablemente tocará una fibra sensible en la Academia al explorar cómo se escribió un clásico del cine estadounidense.

David Fincher, que nunca ganó un Oscar, podría estar en la lista de nominaciones. Sin embargo, una victoria como mejor director parece poco probable.

4. La llorona

Fuente de la imagen, La Casa de Producción

La película de Jayro Bustamante ha sido una de las grandes sorpresas del cine latinoamericano, luego de ser el primer filme de Guatemala en recibir una nominación a mejor película extranjera en los Globos de Oro.

La historia retoma un famoso mito hispanoamericano -la leyenda de la mujer que ahogó a sus hijos y cuya alma, arrepentida y maldecida, los busca llorando por las noches- para relatar un hecho verídico: el llamado genocidio maya o guatemalteco, una de las peores atrocidades en la historia de América Latina.

5. Minari

Fuente de la imagen, Altitude

Tras ganar en Sundance en 2020, la película de Lee Isaac Chung llega a la carrera por los premios en Estados Unidos con su historia de una familia coreana que se muda a una zona rural de Arkansas para intentar ganarse la vida cultivando la tierra.

Está protagonizada por Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim, Youn Yuh-jung, cuya interpretación de la abuela de la familia le ha valido numerosos elogios.

6. Ma Rainey's Black Bottom

Fuente de la imagen, Netflix

La película de George C. Wolfe gira en torno a los acontecimientos de una tempestuosa sesión de grabación en 1927. Viola Davis encarna a una respetada cantante de blues.

Además de la actuación de Davis, la crítica ha aclamado la del difunto Chadwick Boseman. Hasta la fecha, el único artista que ganó un Oscar a mejor actor principal póstumamente fue Peter Finch por Network. (Heath Ledger ganó un Oscar póstumo como mejor actor de reparto por "El caballero de la noche" en 2009).

7. Sound of Metal

Fuente de la imagen, Amazon Studios

La película, que narra las vicisitudes de un baterista y quienes lo rodean tras descubrir que está perdiendo la audición, ha sido elogiada por las actuaciones de Riz Ahmed, Olivia Cooke y Paul Raci.

Darius Marder es un fuerte contrincante para una nominación a mejor director en los Oscar y será una gran sorpresa si el filme no termina en la lista de nominados a mejor película.

8. One Night in Miami

Fuente de la imagen, Amazon Studios

La película es un relato imaginario de una noche en la década de 1960 en la que el boxeador Muhammad Ali, el activista Malcolm X, el cantautor Sam Cooke y el jugador de la NFL Jim Brown se encuentran en Miami.

Su directora, Regina King, podría sumarse a las pocas mujeres que han sido nominadas en este rubro. Muchos críticos consideran que el filme también debería estar en la lista de nominaciones a mejor película.

9. Promising Young Woman

Fuente de la imagen, Universal

La película ha sido aclamada por la formidable actuación de Carey Mulligan, que encarna a una joven que se propone hacer justicia a su mejor amiga, víctima de una violación.

Su directora, Emerald Fennell también podría estar entre las candidatas este año a mejor dirección.

10. Da 5 Bloods

Fuente de la imagen, Netflix

La nueva película de Spike Lee cuenta el accidentado viaje de un grupo de veteranos de Vietnam que regresa al país asiático para tratar de encontrar los restos del líder de su escuadrón caído y recuperar un artículo de valor que dejaron atrás.

Está interpretada por Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr y Chadwick Boseman, que podría obtener una nominación póstuma a mejor actor de reparto por su papel como líder del grupo durante la guerra.

11. Pieces of a Woman

Fuente de la imagen, Netflix

La película, que fue muy elogiada en el Festival de Venecia, cuenta la historia de una pareja que lidia con el dolor tras la muerte de su bebé recién nacido.

Está protagonizada por Shia LaBeouf y Vanessa Kirby, quien se espera sea nominada como mejor actriz.

12. Soul

Fuente de la imagen, Disney/Pixar

La película animada cuenta la historia de un maestro de música que ve frustrado su sueño de tocar en una banda de jazz luego de un accidente que lo lleva al Gran Más Allá, un lugar habitado por millones de almas que terminan o comienzan su paso por la Tierra.

Aclamada por su llamativa animación, es probablemente la favorita para ganar como mejor película animada.

13. Judas and the Black Messiah

Fuente de la imagen, Warner Bros

El filme narra la historia de las Panteras Negras, su carismático líder Fred Hampton y los intentos del FBI de infiltrarse en la organización.

Aunque no estuvo nominada a los Globos de Oro, se espera que la cinta aparezca en alguna de las nominaciones para los Oscar, probablemente por las actuaciones de LaKeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Jesse Plemons o Dominique Fishback.

14. News of the World

Fuente de la imagen, Netflix

News of the World cuenta el viaje de un veterano de la Guerra Civil en EE.UU. que accede a llevar a una niña huérfana a la única familia que le queda.

Con Tom Hanks y Helena Zengel como protagonistas, se espera que alcance alguna nominación en las categorías de mejor actor y actriz en los Oscar.

15. The Father

Fuente de la imagen, Lionsgate

La película, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, es un duro relato de cómo la pérdida progresiva de la memoria afecta a un hombre de 80 años y a su familia.

Tanto Hopkins como Colman son ganadores anteriores y favoritos de la Academia de Hollywood, por lo que ambos tienen muchas posibilidades de ser nominados nuevamente este año como mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente.

16. The Life Ahead

Fuente de la imagen, Netflix

Basada en la novela homónima de Romain Gary, cuenta la historia de Madam Rosa (Sofía Loren), una exprostituta y sobreviviente del Holocausto y un niño huérfano de Senegal.

Para muchos críticos, la interpretación de Loren la sitúa entre las favoritas a ser nominada a mejor actriz en los Oscar.

17. Malcolm & Marie

Fuente de la imagen, Netflix

John David Washington y Zendaya son los protagonistas de esta cinta que explora las tensiones y conflictos de una relación.

Zendaya, conocida por el público más joven por su papel en las películas deSpider-Man y quien ganó un Emmy por Euphoria el año pasado, podría obtener su primera nominación al Oscar.

18. United States vs Billie Holiday

Fuente de la imagen, Entertainment One

La película cuenta la investigación encubierta de drogas del gobierno estadounidense contra la cantante Billie Holiday.

Según varios medios especializados, Andra Day, que ya obtuvo una nominación al Globo de Oro, es una de las más fuertes contendientes en la categoría de mejor actriz en los Oscar.

19. Hillbilly Elegy

Fuente de la imagen, Netflix

Protagonizada por Amy Adams, Glenn Close y Gabriel Basso, la película narra la relación entre un estudiante de derecho de Yale, su hermana, su madre y su abuela tras una crisis familiar.

Los críticos no han sido amables con esta película, pero ellos no deciden los ganadores de los Oscar.

Adams ha conseguido una nominación del Screen Actors Guild, mientras que Close ha sido nominada a los Globos de Oro.

20. Ammonite

Fuente de la imagen, Lionsgate

Ammonite cuenta el romance de ficción entre una destacada paleontóloga y una geóloga durante el siglo XIX.

Está interpretada por Kate Winslet, quien ya ganó un Oscar, y Saoirse Ronan , que ha sido nominada con anterioridad, por lo que muchos críticos piensan que ambas podrían ser contendientes este año.

21. The Mauritanian

Fuente de la imagen, STX Films

The Mauritanian cuenta la historia real de una abogada que accede a defender a un sospechoso de los ataques del 11 de septiembre de 2001 detenido en Guantánamo.

Sus protagonistas, Tahar Rahim y Jodie Foster, han sido nominados en los Globos de Oro este año, pero el camino a los Oscar parece más difícil.

22. Borat Subsequent Moviefilm

Fuente de la imagen, Amazon Studios

La película, interpretada por Sacha Baron Cohen y Maria Bakalova, relata la historia de un periodista de Kazajstán, Borat, que regresa a Estados Unidos en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020, acompañado por su hija Tutar.

Para muchos, Maria Bakalova es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación, a menudo divertida, de la hija de Borat.