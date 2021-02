Coronavirus en China: 4 datos sobre el origen de la pandemia desvelados por la OMS tras su misión en Wuhan

"No ha cambiado nuestro entendimiento [sobre el coronavirus], pero definitivamente sabemos más sobre él ", señaló Peter Ben Embarek, jefe de la misión de la OMS y especialista en zoonosis.

1- La fuga de un laboratorio es "extremadamente improbable"

Por todo ello, el equipo de la OMS señaló que esa línea de investigación no será incluida en estudios futuros.

2- Murciélagos

No obstante, consideraron improbable que esto se encontrara en Wuhan. El equipo, por tanto, intentó encontrar "otras especies animales que pudieron contribuir a introducir el virus" en la urbe china, como huéspedes intermedios.

"No parece que hubiera una gran circulación del virus en ninguna especie animal en el país", donde los científicos chinos analizaron miles de especies sin que se pudiese identificar a ninguna especialmente portadora, indicó.

3- Cadena de frío

Pese a que la transmisión a través de un huésped animal intermedio "es la [causa] más probable y la que requerirá mas estudio e investigación", Embarek también consideró posible la transmisión por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío, aunque dijo que no sabían mucho sobre ello.

"Sabemos que el virus puede sobrevivir en condiciones que se encuentran en estos ambientes helados, fríos, pero en realidad no sabemos si el virus se puede transmitir a humanos" o en qué condiciones, precisó Embarek.

4- Antes de Huanan

El equipo de la OMS además reveló que no encontraron "grandes evidencias" de que el virus estuviera circulando en Wuhan antes de que se registraran los primeros casos en diciembre de 2019.

"Para entender el panorama de diciembre de 2019 nos embarcamos en una investigación muy detallada y profunda de otros casos que pudieron no haberse detectado, previos en 2019", explicó Embarek.

"Y la conclusión fue que no hallamos pruebas de grandes brotes que puedan estar relacionados con casos de covid-19 antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro sitio" , añadió.

No obstante, la viróloga holandesa Marion Koopmans explicó que eso no significa que no hubiera, informó el periodista de la BBC.