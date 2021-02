"Mi mamá me decía que era un boludo pensante": el científico uruguayo que ganó un importante premio de cosmología por investigar las "señales de un universo cuántico"

En busca de la semilla

"Hoy no hay ni una teoría que nos diga de dónde salieron las galaxias", dice Porto.

Inflación y vacío

Sherlock Holmes

Su investigación se basa en que si las galaxias fueron creadas, por ejemplo, por partículas "reales" del mundo clásico, y no por partículas "virtuales" del mundo cuántico, esas huellas podrían verse en la configuración actual de las galaxias.

Si al realizar sondeos cosmológicos no encuentran esas señales o perturbaciones que pudieron crear unas partículas reales, entonces, por descarte, la explicación más razonable es que las estructuras se crearon por partículas cuánticas.

De la teoría a la práctica

Porto advierte que su trabajo no prueba que las galaxias se hayan formado a partir de partículas cuánticas en el vacío.

Si los astrónomos no logran observar que ciertos patrones o huellas entre las galaxias se repiten más allá de lo que permitiría el azar , entonces la estructura a gran escala del universo no podría explicarse con un origen de partículas clásicas.

Como diría Sherlock Holmes: "cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser verdad ".

Ciencia para todos

"Mi mamá siempre me decía: 'Sos un boludo pensante, porque hablás del universo y no me sirve para nada'", recuerda Porto en tono de broma.