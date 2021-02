Día de San Valentín: Richard y Mildred Loving, la poderosa historia de amor que cambió a EE.UU.

Cuando Richard y Mildred se casaron no querían hacer de eso "una declaración política o empezar una lucha".

Cuando regresaron a Virginia, no tenían ninguna intención de desafiar la ley, estaban "felizmente casados".

"Eran como las 2:00 de la mañana . Vi la luz [de una linterna] y cuando me desperté, el policía estaba a un lado de la cama. Nos dijo que nos paráramos", contó Mildred.

Los Loving

Sin embargo, un juez suspendió la pena con la condición de que no volvieran juntos o al mismo tiempo al estado por 25 años .

Los Loving no tuvieron otra opción que aceptar y se declararon culpables de violar el Acta de Integridad Racial de ese estado.

En el fallo de su destierro, el juez se refirió no solo a la ley local, sino a lo que muchos sureños consideraban era " la voluntad de Dios ".

"Dios todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las ubicó en continentes separados. Si no fuera por interferencias con este arreglo no habría causa para ese tipo de matrimonios [interraciales]. El hecho de que haya separado las razas muestra que no tenía intención de que éstas se mezclaran"