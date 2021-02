Rita Moreno: "Jennifer Lopez no puede ser la única representante de la comunidad latina" en EE.UU.

"Y como apenas ha avanzado, estoy pensando que a mi edad, no voy a ver un cambio real. No podemos dejar que Jennifer Lopez sea la única representante de la comunidad hispana ", señaló a la BBC.

"Probablemente citarán mis palabras y me inundarán de llamadas telefónicas de personas diciéndome: 'Ella (López) no te gusta'. No es así, la amo. Es brillante, es maravillosa, es hermosa y su aparición en la toma de posesión fue conmovedora, pero no podemos convertirla en la única representante de lo que somos ", explica.

"La amo, la admiro, admiro su talento y su habilidad para los negocios. Es fantástica, pero... es como decir que cualquiera de los grandes actores negros es el representante de esa comunidad. No es suficiente, no podemos seguir interpretando el mismo papel una y otra vez".

El estereotipo latino

A sus 89 años, Moreno nuevamente ocupa un lugar en las pantallas a través del documental que repasa su vida: "Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It".