Cuántas vidas salva realmente la resucitación cardiopulmonar y por qué no se parece en nada a lo que muestran las películas

Secuelas

"La RCP es rápida, dura, traumática. Un instructor le dijo una vez a un colega: 'Si no rompes costillas con tus compresiones, entonces no lo estás haciendo lo suficientemente fuerte'", dice Taubert.

Un tema difícil de abordar

"No se facilitan las conversaciones sobre la fase final de la vida, no se le invierte tiempo. Cuesta hablar de la muerte, es algo que no estuvo de moda sino hasta hace poco y muchas veces no se habla por falta de preparación sanitaria para establecer esta conversación", sostiene Ruiz-García.