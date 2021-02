Cómo una broma sobre discapacidad fue llevada a juicio ante la Corte Suprema de Canadá

Una broma repetida más de 200 veces

"No sabía hasta dónde podía llegar con esa broma. En un momento me dije a mí mismo 'vas demasiado lejos, van a dejar de reír' Pero no, no lo hacen", dice Ward.