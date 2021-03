El músico mexicano encargado de enviar un mensaje de la humanidad a los extraterrestres

Acostumbrado a crear las bandas sonoras de las películas de Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu, el músico mexicano Felipe Pérez Santiago no imaginó que acabaría haciendo música para los extraterrestres.

Y no está solo en eso.

"Los responsables del Instituto me contactaron y me propusieron crear una obra musical que represente a la humanidad en caso de contactar con una posible inteligencia extraterrestre. Me encantó la idea de poner a la ciencia y al arte a trabajar juntos; ¿No era Leonardo Da Vinci a la vez un científico y un artista?", comenta en músico en conversación con BBC Mundo desde su casa en Ciudad de México.