Soberana 02: qué se sabe de la vacuna que está desarrollando Cuba contra el coronavirus

Los resultados de estos ensayos clínicos, sin embargo, aún no se han publicado en revistas especializadas revisadas por pares, por lo que expertos que no están involucrados en estos estudios piden cautela.

Cuatro candidatas

Soberana 02

"Están utilizando una tecnología segura ", le dice a BBC Mundo Andrés Vecino, médico especialista en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU., quien no está involucrado en esas investigaciones.

Fase III

Cautela

Parte de ello se debe a que los resultados de las fases 1 y 2 no se han publicado en revistas científicas revisadas por pares , un estándar para verificar la validez de un estudio.

"No hay ninguna razón en particular para pensar que las cosas no funcionarían", dice Vecino, pero "hay que esperar a que salgan los estudios y ellos los publiquen".