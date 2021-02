Coronavirus en Italia: el programa de radio que inventaron unos hijos para acompañar a su padre en terapia intensiva por covid-19

Todo empieza con The Beatles

Inicia cortinal musical: ' Here comes the sun ' , de The Beatles.

La energía de Queen

Son temas que Renzo adora y que, sin dudas, invitan a moverse: We will rock you, Don´t stop me now y "We are the champions".