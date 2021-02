Coronavirus: todo el SARS-CoV-2 que hay en el mundo podría caber en una lata de gaseosa (y cómo se llegó a esa conclusión matemática)

Cuando me pidieron que calculara el volumen total de SARS-CoV-2 en el mundo para el programa More or Less de Radio 4, de la BBC, admitiré que no tenía idea de cuál sería la respuesta. Mi esposa sugirió que sería del tamaño de una piscina olímpica. "Eso o una cuchara de té", dijo. "Por lo general, es lo uno o lo otro con este tipo de preguntas".