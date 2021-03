Mate Rimac, el emprendedor al que le cerraron la puerta en Silicon Valley y ahora lo comparan con Elon Musk por sus innovadores diseños

Vale la pena decir que Mate Rimac no es un ejecutivo promedio de la industria automotriz.

El modelo Concept One, presentado por primera vez en 2011, tenía una velocidad máxima de 354 kilómetros por hora. Solo se fabricaron ocho, y uno de ellos se destruyó cuando el presentador de televisión Richard Hammond se salió de la carretera durante una competencia en Suiza.

La expansión del negocio

"Debido a que no teníamos a los inversores a bordo, tuvimos que generar ingresos desde el primer día", explica Rimac.

"Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la gente no quiere invertir en una empresa boutique de hiperautos, quiere invertir en un negocio que se pueda expandir".

"No pude contratar a nadie que hiciera algo con los autos", recuerda. "Fui a la Universidad de Zagreb y les dije que quería construir un auto", cuenta.

"Me dijeron que no era posible construir un coche en Croacia y me aconsejaron que 'cuanto antes te rindas, menos gente se hundirá contigo'".