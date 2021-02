La "radical" apuesta de Noruega por tratar la psicosis sin medicamentos

Entonces una voz dentro de su cabeza comenzó a decirle que estaba gorda y que no valía nada, y que debía suicidarse.

"[La voz] se enojó mucho. Me aisló porque tenía mucho poder. Con el tiempo, también comencé a ver cosas, como tentáculos saliendo de las paredes", dice.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que tuviera un colapso total que la dejó incapaz de levantarse de la cama.

"Estaba tan llena de medicamentos que mi mente estaba borrosa . Me quedaba sentada pasivamente viendo mi vida pasar sin que hubiera una conexión con mis emociones o sentimientos", dice.

"Siempre ha sido lo mismo. Una y otra vez. He buscado ayuda pero todo lo que me pueden dar es medicación. Nada mejoró realmente", señala.

"Es bastante devastador. Realmente quieres mejorar. La gente te dice que ahora esta es tu vida y que debes estar contento. Y yo no puedo estar contenta con esta vida", asegura.

Tratamiento forzoso

La experiencia de Malin con la medicación psiquiátrica no es inusual. Aunque muchas personas con psicosis encuentran que los fármacos antipsicóticos les permiten llevar una vida normal, se cree que alrededor del 20% de los pacientes no responde bien.

"Perdí mi propia historia"

Al igual que Malin, Mette Ellingsdalen recibió medicamentos antipsicóticos durante un período de 13 años cuando sufrió depresiones severas, como resultado de un trastorno bipolar, y no podía cuidar de sí misma.

A diferencia de otros pacientes, no la sujetaron físicamente ni le inyectaron los fármacos, pero aun así se sintió coaccionada. S i hubiera rechazado la medicación, no habría sido admitida en el hospital.

"Tuve una gran crisis que me trajo al sistema, cosas de mi infancia con las que luchaba fuertemente. La medicación adormeció algunos de los síntomas, pero también adormecen tu propio poder y tu capacidad para lidiar contigo mismo. De alguna manera, perdí mi propia historia", dice.

Ahora es presidenta del grupo de pacientes usuarios We Shall Overcome .

Diferentes opciones

"Hay que decirle la verdad al paciente sobre cómo funciona el medicamento y lo que se sabe al respecto. Y parece que, en cooperación con la industria farmacéutica, le han dicho a la gente cosas que no son del todo correctas sobre cómo funcionan los medicamentos y cuáles son los riesgos", indica.

"Por ejemplo, existe el mito de que hay algún tipo de desequilibrio químico en el cerebro de las personas con problemas mentales graves [y] en realidad no hay ninguna investigación que respalde esa afirmación", dice.

Terapia artística

No es fácil: vive sola y tiene poco apoyo de los servicios de salud mental que están cerca, por lo que su progreso es lento, y la voz que escucha no ha desaparecido por completo .

Críticas

Claudia (no es su nombre real) tiene 20 años.

"Pero luego, después de un período de estrés me volví a enfermar mucho y tuve que empezar de nuevo. Y ahora he llegado a un acuerdo en que necesito medicamentos para al menos mantener la cabeza fuera del agua", dice.

"La historia nos ha demostrado que este enfoque no funciona, por lo que hemos dejado de usarlo. No tenemos enfoques de tratamiento sin medicamentos que hayan demostrado ser efectivos", dice.

Las puertas de la unidad de tratamiento libre de medicamentos en Tromso, Noruega, no están cerradas con llave.

Magnus Hald no está convencido de esto.

No ha habido suicidios entre sus pacientes sin medicación, pero hasta ahora el enfoque carece de una base de evidencia sólida.

"Al mismo tiempo, sabemos que los diagnósticos en psiquiatría son solo un sistema de clasificación. Aunque diagnostiques esquizofrenia a una persona, no ves ningún mal funcionamiento en el cerebro más allá de lo que experimentas al entablar una conversación con la persona. No se puede ver nada en las imágenes de tomografía computarizada o resonancia magnética".

Etapa aguda

Hasta ahora, los pacientes en la etapa aguda de la psicosis no pueden ser derivados a unidades libres de medicación .

Afirma que la mayoría de los pacientes con psicosis no tratada no se dan cuenta de que están enfermos, por lo que no aceptan ser tratados con o sin drogas, y además las unidades libres de drogas funcionan de forma voluntaria.