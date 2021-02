Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la "burbuja" de las criptomonedas

Pero no es solo el precio del activo digital lo que ha alcanzado un máximo histórico. También lo ha hecho su huella energética.

El gasto de energía

No está claro exactamente cuánta energía usa el bitcoin.

La tecnología

Por el momento, son recompensados con seis Bitcoins y cuarto, valorados en unos US$ 50.000 cada uno.

El juego

El rastreo

Todos los millones y millones de cálculos que se necesitan para mantener el sistema en funcionamiento no están realmente haciendo ningún trabajo útil.

" Son cálculos que no sirven para ningún otro propósito , se descartan inmediatamente de nuevo . En este momento estamos usando una gran cantidad de energía para producir esos cálculos, pero también la mayor parte proviene de energía fósil", dice de Vries.

El otro lado oscuro

Esto no lo convierte en una moneda útil, argumenta.

Las dos características esenciales de una moneda exitosa son que es una forma efectiva de cambio y un depósito estable de valor, dice Ken Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. (FMI).

Y cree que el bitcoin no es ninguno.

"El hecho es que ahora no se usa mucho en la economía legal. Sí, una persona rica se lo vende a otro, pero ese no es un uso final. Y sin eso realmente no tiene un futuro a largo plazo".