El cirujano que participó en una audiencia judicial en Estados Unidos mientras operaba a un paciente

El juez, por su parte, consideró que no era "apropiado" continuar de esa manera y pospuso la audiencia.

¿Cómo fue la audiencia?

Una vez que Link se unió, dijo en la audiencia: "Así que, a menos que me equivoque, veo a un acusado que está en medio de un quirófano que parece estar activamente involucrado en la prestación de servicios a un paciente. ¿Es correcto, Sr. Green? ¿O debería decir Dr. Green?"

Después de que el cirujano confirmó que estaba en medio de una operación quirúrgica y que estaría feliz de continuar, Link dijo: "No me siento cómodo por el bienestar de un paciente si usted está en el proceso de operación a la vez que está siendo sometido a juicio".

Link respondió: "No lo creo, no creo que sea apropiado. Voy a proponer una fecha diferente, cuando no estés involucrado activamente o participando y atendiendo las necesidades de un paciente. "