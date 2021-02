Coronavirus: por qué los anticuerpos se desvanecen después de una infección de covid-19 (¿y puede pasar lo mismo con las vacunas?)

Cómo recuerda el sistema inmunológico

Esta es la razón por la que la protección de los anticuerpos que recibimos pasivamente, por ejemplo, de nuestras madres en el útero o a través de la leche materna no dura mucho.

Una vez que la infección o la vacuna se ha eliminado por completo, las células B de memoria ya no reponen la población de células plasmáticas, que disminuye.

Las LLPC no siempre son generadas después de una infección, pero si lo son, se pueden encontrar anticuerpos contra una infección específica en la sangre durante mucho tiempo después de que la infección haya desaparecido.

Aunque todavía no comprendemos completamente qué condiciones de inmunización son las mejores para generar LLPC, la presencia de estas células se ha vinculado con ciertos sitios en el cuerpo.

Aún no está claro por qué las LLPC prefieren la médula de estos huesos. Una posibilidad interesante es que la respuesta esté en las diferencias en el nivel de grasa de la médula ósea.

Pero aún si no se crean LLPC, eso no significa que alguien no pueda generar más anticuerpos contra una amenaza si vuelve a encontrarla en el futuro.