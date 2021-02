La inversión de los polos magnéticos que causó el fin de los neandertales

El polo norte magnético, donde apunta la aguja de una brújula, no tiene una ubicación permanente. En realidad, generalmente se tambalea cerca del polo norte geográfico -el punto alrededor del cual gira la Tierra- con el tiempo debido a los movimientos dentro del núcleo del planeta.

Por razones que aún no están del todo claras, los movimientos de los polos magnéticos a veces pueden ser más extremos que un tambaleo. Una de las migraciones más dramáticas de estos polos tuvo lugar hace unos 42.000 años y se conoce como el evento de Laschamps , que lleva el nombre del pueblo donde fue descubierto en el Macizo Central de Francia.

El evento de Laschamps ha sido reconocido en todo el mundo, incluso recientemente en Tasmania, Australia. Pero hasta ahora, no estaba claro si tales cambios magnéticos tuvieron algún impacto en el clima y en la vida en el planeta.

Modelado climático

El evento de Adams

Adams escribió "Guía del autoestopista galáctico" (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) e identificó "42" como la respuesta a la vida, el universo y todo.