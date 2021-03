"Cómo vencí a mi ego tóxico y aprendí a no tomarme las cosas de manera personal"

Si eres alguien a quien le molesta fácilmente lo que otras personas hacen o no hacen, quizás quieras escuchar a Frederik Imbo.

La conexión entre las dos cosas no es obvia, pero Imbo le dice a la BBC que convertirse en árbitro era el tipo de exposición que necesitaba para controlar su problema, porque la gente casi nunca le grita cosas positivas o alentadoras a los árbitros.

Pero no es personal.

"Soy el chivo expiatorio. Aparentemente, siempre me equivoco. Siempre es mi culpa", dijo Imbo en una charla TEDx a principios de 2019. "Y quería aprender a no tomarme todo esto como algo personal".

Entonces empezó a darse cuenta de que, con frecuencia, cuando se aferraba a cosas que otras personas habían hecho o no habían hecho, no era su cerebro consciente el que hablaba, sino su ego.

"No se trata de mí"

Podía decirse a sí mismo que la otra persona estaba teniendo un mal día y que no se trataba realmente de él, lo cual la mayoría de veces es cierto.

Quizás esa persona que reniega está teniendo un mal día y no tiene nada que ver contigo.

"Dije, está bien, la mejor manera de evaluar esta teoría es encontrar un contexto en el que me ponga a prueba, en el que me exponga cuando se trata de no tomar las cosas personalmente", dice Imbo.