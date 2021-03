"Estamos viviendo más, pero no estamos con ganas de vivir más": Maite Alberdi, directora de "El agente topo", documental chileno preseleccionado para los Oscar

Y tal vez esa sea también la causa por la que "El agente topo" quedó preseleccionada para las nominaciones a los premios Oscar, no solo en la categoría de Mejor película extranjera, sino también en la de Mejor largometraje documental.

Como público, a mí siempre me interesó ver historias en el cine. Y procesos. Que las narrativas tengan un inicio, un medio y un fin. Entonces trato de buscar mundos y personajes en los que yo me asegure que voy a tener esa narrativa.

Un principio, porque había un entrenamiento para ir a vivir otra vida y actuar una mentira, de alguna manera. Y ese personaje tiene una misión que se termina y tiene que descubrir algo, entonces de entrada había una narrativa en la figura del agente infiltrado que me interesaba filmar.

Pero yo creo que ese es el gran cambio que me regala el protagonista de la película, porque a él no le importa su misión y se empieza a abrir a otra experiencia, abre la película a otro lugar, que tiene que ver con lo que le va pasando a él con esas relaciones que va haciendo en el hogar.

Tenía 300 horas de material. En ningún momento me vi forzada a imponer nada porque había tanto… al revés, me vi forzada a sacar.

Entonces claro, después me hacía la pregunta de cómo me voy a hacer cargo de todo, cómo voy a resumir todo lo que está pasando.

Fue un estudio de referencia y, sobre todo, de cómo aterrizar esa referencia a lo que efectivamente se podía hacer en la realidad, que no podía tener grandes máquinas: a ver, éramos cuatro personas.

D espués de verla queda esa duda de que la película no es un documental, sino una ficción. ..

Y creo que ahí se vuelve universal. La reacción de muchos es de 'quiero llamar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo'. Nos ha pasado mucho que la gente que ve la película ha comenzado a preguntarse 'cómo me relaciono yo con mi abuelo, hace cuánto tiempo que no lo llamo, hace cuánto tiempo que no lo voy a ver'.