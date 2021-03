Ana Estrada y la eutanasia en Perú: "Aunque suene contradictorio, estuve y estoy luchando por mi vida"

Pero este jueves la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud de Perú que respete la voluntad de Estrada de poner fin a su vida a través de la eutanasia y que no se aplique el Código Penal peruano en su caso, para que los profesionales que intervengan no puedan ser procesados.

No lo esperábamos para nada. Ha sido una sorpresa total. Mi corazón explotó de entre no creerlo y la alegría. Es el mayor logro de mi vida.

Ya venían siendo un logro todas las etapas que he vivido en este camino y esta es la gran meta, así que estoy inundada de emociones, de felicidad y de mucho cariño.

Creo que el fallo no solo ha sido favorable, sino que es contundente. El mensaje es poderoso.

Me están diciendo "tranquila, ya nadie va a ser culpable si es que en algún momento tú decides morir".

Me están diciendo "usted, Ana Estrada, tiene la libertad ahora en sus manos, las herramientas, para cuando usted decida que ya no puede seguir más, usted decida cuándo, dónde y cómo".

El solo hecho de saberlo, para mí es una libertad total. He reconquistado algo que había perdido, que era mi voluntad de decidir.

Yo sé que es difícil, que hay gente que no lo comprende. No pretendo convencer a nadie. Pero hay gente que sí lo comprende perfectamente.

Esta siempre ha sido una campaña por la libertad de elegir. No ha sido una campaña por la muerte.

Me dicen que hay muchas personas que ahorita están luchando por su vida durante la pandemia, y que yo estoy pidiendo morir, y eso es completamente equivocado.

Que yo pueda decidir hasta cuándo tolerar el sufrimiento. Teniendo esa carta de libertad, ya puedo vivir tranquila, aunque suene contradictorio. Yo no estoy luchando por mi muerte, yo no me quiero morir.