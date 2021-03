Cómo eran el amor, el sexo y el matrimonio en el Antiguo Egipto

En el mundo moderno, "el sexo vende" y, en ocasiones, puede considerarse gratuito o hasta tabú. Esto último es algo que un egipcio antiguo típico no habría comprendido.

Para los egipcios, el sexo era un elemento básico de la vida, a la par de comer y dormir y, por lo tanto, no era algo de lo que reírse, avergonzarse o evitar.

El arte de la insinuación

Un poema del Nuevo Reino, por ejemplo, describe las relaciones románticas como " ella me mostró el color de su abrazo ". "Color" se usaba a menudo como eufemismo para la piel y en la poesía encontramos frases como " ver el color de todas sus extremidades " o " su color era suave ".

Sin embargo, no toda la poesía era tan sutil: hay una que describe a un joven con ganas de " cargar hacia su gruta " , una metáfora que realmente no necesita ser desarrollada.

Como la poesía de amor del Reino Nuevo está llena de deseos sexuales y románticos, además de amor no correspondido, a través de los poemas encontramos pistas sobre las prácticas culturales de la época. Por ejemplo: " No sabe de mi deseo de abrazarlo, o le escribiría a mi madre " , nos permite saber que si un joven deseaba casarse, debía hablar con la madre de la niña para obtener el permiso.

Un poema del Imperio Nuevo explica cómo las tareas simples son imposibles debido al amor: " No me deja actuar con sensatez ".

"Un año comiendo"

Detalle del sarcófago pintado de Butehamon. En el acto de la Creación, el dios del aire Shu sostiene en alto a la diosa del cielo Nut, separándola de Geb. Egipto Antiguo. 21a dinastía c 1069 945 a.C.

Este matrimonio temporal se conocía como "un año comiendo" y le permitía a la pareja probar el matrimonio, así como una salida rápida en caso de que no hubiera hijos durante este tiempo o si decidían que no estaba funcionando.

La vida matrimonial en el Antiguo Egipto no era muy diferente a la de hoy, y una pareja casada tenía muchas de las mismas preocupaciones: esencialmente criar, alimentar y proporcionar un hogar para su familia.

Sin embargo, no todos los matrimonios del Antiguo Egipto eran perfectos y los papiros médicos muestran que los hombres a menudo consultaban a un médico debido a problemas sexuales dentro de su matrimonio.

En caso de problemas...

En ese caso, se tomaba el siguiente paso, que era moler semillas de acacia con miel y " frotar tu falo con e so y dormir con la mujer ". Si esto no funcionaba, se le aconsejaba al hombre: " Frot e su falo con la espuma de la boca de un semental y duerma con la mujer ".

Detalle del Papiro de Turín que representa escenas de prostitutas, sus clientes y varias posiciones para hacer el amor. Egipto Antiguo. XIX dinastía c 1295 1186 a.C.

El mismo nivel de ayuda médica no estaba disponible para una esposa, ya que se consideraba inapropiado que una mujer consultara a un médico sobre tales asuntos: "Una esposa es una esposa. Ella no debería hacer el amor. Ella no debería tener relaciones sexuales".