Fukushima: cómo es la "zona de difícil retorno" con pueblos fantasma y desechos radiactivos en la que nadie puede vivir 10 años después del desastre nuclear

En el primer año tras la explosión, más de 160.000 personas abandonaron sus hogares. Hoy, unas 40.000 no han regresado .

Hoy el gobierno de Japón mantiene una área de 360 km2 donde a las personas no se les permite regresar debido al riesgo que representa la radiación.

La silenciosa radiación

"No hay una línea clara donde podamos decir que determinada tasa de dosis te va a matar", dice Kathryn Higley, profesora de ciencias nucleares en la Universidad Estatal de Oregon, citada en un reportaje de Scientific American.

Pueblos fantasma

Muchos de sus antiguos habitantes, que ya establecieron su vida en otro lugar, no encuentran razones para regresar.

"No hay manera de ir a estos lugares y no sentir tristeza" , dice Brown.

"Cuando veo esas ciudades donde el tiempo se ha detenido, fácilmente me puedo imaginar qué tipo de personas vivían ahí", le dice Hanai a BBC Mundo.

"Me preocupa que en 10 años muchas de las casas quedarán vacías y se convertirán en hogar para animales salvajes".

Jabalíes radiactivos

Eso hace que no sean aptos para el consumo humano, aunque la carne de jabalí sea un plato muy popular en Japón.

Los habitantes de la zona saben que no deben comer esos jabalíes, pero aun así, algunos lo siguen haciendo, según comenta Brown.

"No se lo cuentes a mi esposa" , recuerda Brown que le dijo el hombre.

Vivir con la radiación

Tienen claro a qué zonas no deben ir y algunos de ellos, que no confían en los datos del gobierno, tienen sus propios medidores de radiación.

"Como investigador imparcial, te puedo asegurar que esos centros no están dedicados a la propaganda, sino a enfatizar la seguridad respecto a los materiales radioactivos", dice Igarashi.

Los residentes de estas zonas constantemente deben medir que los alimentos que consumen no tengan altos niveles de radiación, por ejemplo.

"Los pescadores te dicen: 'yo no soy científico pero...' , y te dan una explicación técnica acerca de la absorción del cesio dependiendo de cada especie...ellos saben todo esto".

"No estoy diciendo que la radiación sea segura, pero con una buena comprensión del problema, los niveles de exposición pueden disminuirse y no hay necesidad de estar demasiado temerosos" , dice.

"Algunas personas que no saben nada de radiación aún piensan que con solo venir a Fukushima se van a quemar y les va a dar cáncer. Eso es muy desafortunado".

"En Fukushima no hay nadie que no le tema a la radiación, pero si le temen, no pueden vivir".