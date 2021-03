"Mi familia me dijo que aceptara a mi pretendiente y que me casara a los 14 años": el impacto de la pandemia en los matrimonios infantiles

Abeba: 'Mi familia sigue presionándome para que me case'.

"Mi familia me dijo que no debía rechazar la oferta, ya que el chico que iba a casarse conmigo era de una familia adinerada", dice Abeba, de 14 años.

"Dos de nuestras vecinas se casarán esta semana, In sha Allah (si dios quiere). Nunca pensé que me tocaría tan pronto", dice Rabi.

Asunto de familia

" Mi madre y mis hermanos siguieron presionándome para que me casara. Dejaron de hacerlo cuando recibieron asesoramiento. Las autoridades hicieron que cambiaran de opinión".

Muchas niñas del pueblo nómada Fulani no volverán a la escuela después del confinamiento y muchas han sido casadas en ese tiempo.

Para Rabi (no es su nombre real, ya que no quiere ser identificada ni fotografiada), la amenaza sigue presente.

"Me estaba costando", reconoce. Y su madre se enfadó con ella.

"Me dijo: ' ¡Ya has perdido suficiente tiempo yendo a la escuela! ¡Mira, tus hermanos pequeños tienen que enseñarte!'".

Una mujer local amiga de la madre de Rabi no comprende las reticencias de la niña: "¿A qué más tendrían que esperar los padres? No puedo pagar los estudios de mi hija. El matrimonio es una oportunidad para que una niña siente cabeza y haya menos gente en casa".

Una tendencia reversible

"Estábamos progresando a nivel mundial en la reducción de los matrimonios infantiles . Aún no lo suficiente para lograr nuestro objetivo de eliminarlo, pero íbamos en la dirección correcta", dice Maksud.

"He recibido nueve propuestas de matrimonio"

"Desde que tenía 14 años, he recibido nueve propuestas de matrimonio", dice Maram, quien llegó a Jordania desde Siria hace unos años y ahora vive en Zaatari, un campo de refugiados cerca de la frontera.

" Nuestra comunidad nos presionó mucho , pero mi madre y mi padre me respaldan", dice.

"Mi madre es mi mayor apoyo, me dice que todavía soy demasiado joven y que aún no entiendo qué es realmente el matrimonio".

"Conozco a chicas que se casaron y abandonaron la escuela. Tienen que dejar atrás a sus familias y mudarse con su marido y sus suegros. Estas chicas no están preparadas para un cambio tan grande", dice.

¿Se pueden prevenir los matrimonios infantiles?

Como resultado, las familias indias han recibido una compensación económica por no casar a sus hijas menores de edad .

Además, aunque el matrimonio no se pueda prevenir, retrasarlo sí aporta beneficios a la comunidad.

"Me pagan si espero para casarme"

Savita cree que tiene 16 o 17 años, no está segura exáctamente cuántos.

Aunque sus documentos de identidad indican que tiene 14 años, dice que no es correcto.

Savita dice que nunca ha ido a la escuela, por lo que no sabe leer ni escribir.

Después de la pandemia

"También se debe abordar el impacto económico de la covid -19 en los hogares pobres , para que la carga financiera no se alivie vendiendo o casando a las niñas".

"Ayudé a salvar a mi hermana del matrimonio"

Lo que esta adolescente bangladesí de 18 años no sabía en ese momento era que su formación le ayudaría a salvar a su propia hermana menor, Rita.

Con la ayuda de sus compañeros del club, Minara llamó a una línea de asistencia para niños y niñas y logró detener el matrimonio, aunque no está segura de por cuánto tiempo.

"El asesoramiento está ayudando"

"Les dije que no quería casarme y que quería estudiar, pero no me escucharon".