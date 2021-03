Coronavirus | "Me duele ver a los niños morir sin que puedan ver a sus padres"

"Duele ver morir a un niño sin ver a sus padres. El duelo de estos familiares es muy duro por no haberlo visto, por no haber monitoreado físicamente el deterioro. Por mucho que intentemos explicarles por teléfono, muchas cosas no se ven ni se viven ", dice.

Malas noticias

"Tengo mucho miedo de prometer cosas que no puedo cumplir. Ese día, tenía mucho miedo de que no se pusiera bien. Y no se curó. Y perder a un niño que tenía todo para recuperarse en otro contexto es muy difícil".

Síndrome inflamatorio multisistémico

Sin poder tocar el cuerpo

Además del sufrimiento de no poder acompañar a su hijo en el hospital, los padres no pueden tocar el cuerpo del niño que murió de covid-19.Esto se debe a que, como medida de control de infecciones, los cuerpos de las personas que mueren después de contraer el virus deben someterse a un tratamiento completo y se entregan empaquetados para evitar que el virus se propague."El cuerpo tiene que ser entregado en una bolsa, por el riesgo de contaminación. Entonces, la madre ya no toca más esa piel", describe Cinara Carneiro.La pediatra dice que, desde el inicio de la pandemia, comenzó a sufrir aún más con la muerte de los pacientes, pues, además de lamentar la pérdida, a diario presencia las limitaciones que impiden que padres e hijos se despidan en vida e incluso después de la muerte."Como si no fuera suficiente perder a un ser querido, no puedes tocarlo. La cantidad de sufrimiento que existe alrededor de eso es muy difícil. Estamos entrenados para cuidar, además de curar. Y no estamos pudiendo cuidar como antes", dice."Si no puedo entregar el cuerpo del niño a una familia para que lo toquen y se despidan, no estoy logrando cuidar al 100%. Hemos sufrido mucho por eso".