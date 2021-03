"Las señales de advertencia estaban ahí": el drama de la familia de una mujer que fue estrangulada por un hombre con problemas mentales y cuyo crimen “pudo evitarse”

En el edificio Denham Place la moral entre el personal parecía baja. En otros lugares, los clubes sociales estaban cerrando y las actividades se suspendieron como parte de una "disminución gradual y constante" de los servicios que no había dejado "nada a lo que las personas con problemas de salud mental pudieran acudir".

"[Las personas con problemas de salud mental] no pueden ser abandonadas a que se las arreglen por sí solas sin el apoyo adecuado", dice Rebecca.

Katy vivía en el piso de arriba de Jackson y, aunque no eran amigos, de vez en cuando se encontraban en las librerías de Cambridge.

La enfermera llamó al equipo de crisis de salud mental para atender a Jackson, pero le dijeron que no había nadie disponible para evaluarlo hasta el día siguiente.

'Señales de advertencia'

"No debería haberse quedado en una vivienda en la que tenía apoyo mínimo. Obviamente, no quería estar en Denham Place. Hasta donde sabemos, no tenía ningún apoyo familiar.