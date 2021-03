Anna Delvey | "En cierta manera, el crimen paga": la falsa heredera que estafó a la alta sociedad de Nueva York en entrevista con la BBC

"Y todo lo demás simplemente se salió de control. No es que yo hubiera orquestado algo".

Sorokin no pudo quedarse con todo el dinero que le ofreció Netflixx, debido a una ley de Nueva York que impide que los delincuentes se beneficien de su fama derivada del delito.

Almuerzos con champán y vacaciones de lujo

"La Fiscalía tergiversó totalmente mis motivos. Dijo que yo desfilaba por Nueva York, haciéndome pasar por una heredera. Lo que sucedió fue estrictamente entre las instituciones financieras y yo, no era asunto de ellos.

Me retrataron como una falsa integrante de la alta sociedad y aficionada a las fiestas. Ese nunca fue mi objetivo", dice.

La defensa de Sorokin se basó en una narrativa de "fingir hasta lograrlo" . Su abogado le dijo a la revista The Cut que contrató a un estilista para poder mantener las apariencias en la sala del tribunal.

"[Otros] me retrataron como una persona muy manipuladora , pero no creo que sea así", dice.

"Nunca fui una persona demasiado amable . Nunca intenté convencerlos de nada. Simplemente le dije a la gente lo que quería y me lo dieron. Simplemente seguí mi camino".

Sorokin insiste en que no considera que ser una estafadora convicta sea una insignia de honor.

En las redes sociales, sin embargo, ella no rehuye de esta reputación.

Aunque anteriormente había hablado de arrepentimiento, ahora dice que esa no es la palabra correcta, porque eso implica tristeza y ella no está triste por lo que hizo, aunque no volvería a hacerlo.