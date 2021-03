Oscar 2021: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Aunque todavía se desconoce si tendrá anfitrión, la Academia informó que habrá un evento en vivo, pero no solamente desde el habitual Teatro Dolby, en Los Ángeles, sino desde varias locaciones.

"Better Days" de Hong Kong

"The man who sold his skin" de Túnez