"Soy Víctor y soy violento con mi pareja, mi madre y otras personas": cómo funcionan las terapias de rehabilitación para hombres maltratadores

1 hora

"Yo no le pego a una mujer, nunca le he pegado. Yo no soy violento. No... Pero luego me fui dando cuenta que sí, que tenía muchas actitudes machistas y violentas".