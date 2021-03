Vacuna AstraZeneca: "No hay razón para dejar de usarla" dice la OMS después de que varios países suspendieron su uso

La OMS dice que no se ha establecido ninguna relación causal entre la vacuna y los problemas de salud reportados.

Los países no deben detener el uso de la vacuna AstraZeneca contra covid-19 porque no hay indicios de que ésta cause coágulos.