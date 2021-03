Por qué no existe una píldora anticonceptiva para el hombre

Hasta el momento no hay una píldora antinconceptiva para los hombres, a pesar de varios esfuerzos.

¿Por qué no hay una pastilla anticonceptiva masculina?

Aunque esta no es la principal razón por la que no se ha desarrollado una píldora efectiva y segura.

"Creo que si no se ha desarrollado efectivamente ha sido por el éxito de la píldora anticonceptiva femenina. Funciona tan bien y es tan eficiente que, desde una perspectiva económica, muchas de las compañías farmacéuticas no sienten la necesidad de invertir en una nueva".

Para el experto, esto ha llevado a las farmacéuticas a no invertir en investigación y desarrollo de proyectos que lleven a un modelo de píldora anticonceptiva segura para el hombre.

La historia de una pastilla

Y el segundo es el método no hormonal, mediante otras técnicas para evitar que los espermatozoides sanos entren en la vagina y puedan fecundar.

"El condón además no solo sirve para el control natal, sino también para prevenir enfermedades de transmisión sexual, lo que también ha evitado que se busque una salida en el tema de la salud reproductiva del lado del hombre", dice Watkins.

El condón es ampliamente utilizado por los hombres, pero no tiene la misma efectividad de las píldoras.

Amenaza de la masculinidad

Para la doctora Lisa Campo-Engelstein, directora del Instituto de Bioética y Humanidades de la Salud de la Universidad de Texas y experta en el estudio del futuro de la salud reproductiva, que no haya una píldora anticonceptiva no se debe a que la ciencia no lo haya podido lograr.