Remdesivir: cómo funciona el medicamento contra el covid-19 aprobado por México y Brasil pero desaconsejado por la OMS

En Brasil, la infectóloga Raquel Stucchi, de la Universidad Estatal de Campinas, asegura que remdesivir no va a ayudar a controlar o modificar el curso de la pandemia. "Es un medicamento que puede reducir levemente la posibilidad de que el paciente gravemente enfermo necesite un respirador, pero en los estudios no ha cambiado la mortalidad y tiene un costo muy elevado", señaló.

Obstáculo conta el virus

Una parte de ellos, lamentablemente, no resiste y termina muriendo.

¿Qué dice la ciencia?

Estos datos fueron publicados el 5 de noviembre en la revista científica The New England Journal of Medicine.