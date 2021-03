"#Hipocresía": la contudente respuesta de Elton John a la negativa del Vaticano a bendecir uniones homosexuales

Sus comentarios se produjeron después de que el Vaticano publicara una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia católica no puede dar su bendición a las uniones de personas del mismo sexo.

La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) señaló que los sacerdotes no pueden de ninguna manera llevar a cabo esta forma de bendición puesto que " Dios no puede bendecir el pecado ".

La declaración fue aprobada por el papa Francisco, quien en el pasado ha dado la impresión de no concordar con los sectores de línea dura de la Iglesia en la cuestión de la homosexualidad.

¿Qué dijo exactamente?

Investigaciones

Los representantes del artista británico no respondieron a las preguntas de la BBC, pero un portavoz dijo a Newsweek el lunes que la "inversión" del Vaticano "ha sido ampliamente publicada en muchos medios de comunicación fidedignos, incluido el diario The Financial Times".