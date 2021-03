El desertor homosexual que escapó de Corea del Norte (y de su matrimonio) y ha encontrado el amor a los 62 años

53 minutos

Fuente de la imagen, Oh Hwan

Jang Yeong-jin nunca le habían parecido atractivas a las mujeres. Pero no fue hasta la noche de bodas, a los 27 años, que esto le hizo su vida más difícil.

Jang se sintió intensamente incómodo. " No podía poner un dedo sobre mi esposa ", recuerda.

Pruebas médicas

"La homosexualidad no es un concepto en Corea del Norte", dice.

Echando la vista atrás, Jang piensa que no era el único incomprendido.

"Descubrí que muchos habían tenido una experiencia similar: hombres que no podían sentir nada hacia una mujer".

"En Corea del Norte, si un hombre dice que no le gusta una mujer, la gente piensa que está enfermo".

Park Jeong-Won, profesor de leyes en la Universidad Kookmin en Seúl, Corea del Sur, no tiene conocimiento sobre alguna ley explícita en Corea del Norte contra las relaciones homosexuales.

Fuente de la imagen, Oh Hwan

Jang fue dado de alta con un historial médico limpio. Todas las pruebas médicas solicitadas por su hermano mostraron que no tenía nada malo.

La decisión de marcharse

Jang solicitó el divorcio. Sin embargo, este proceso no es fácil en Corea del Norte . Se requiere el permiso de un tribunal, y estos priorizan la unidad familiar, dice el profesor de leyes Park Jeong-Won.

"Realmente Seoncheol me gustaba mucho. Todavía sueño con él".

"No sé exactamente qué quería de él, tal vez solo que me abrazara fuerte", dice Jang.

La fuga

Todos los desertores de Corea del Norte se someten a varias semanas de interrogatorios obligados del Servicio de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) para comprobar que no son espías.

Cuando finalmente admitió que simplemente no se sentía atraído por su esposa, se le permitió quedarse, pero una vez más fue enviado al médico.

"Los funcionarios del NIS me dijeron que debía haber alguna razón por la que no me gustaban las mujeres".