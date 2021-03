Covid-19: los 5 pasos clave que han dado los países más exitosos a la hora de contener la pandemia

He estado informando sobre el coronavirus durante el último año; ahora mi misión es averiguar cuáles han sido las prioridades para combatir el virus de los líderes mundiales y los funcionarios de salud en cuatro continentes.

Los hallazgos más importantes que he realizado son cuatro áreas clave que han sido más efectivas para contener la propagación del virus y prevenir muertes.

PASO 1: preparación

Stanley Park vive en Seúl, Corea del Sur. Cuando fue al aeropuerto a recoger a su hija, Joo Yeon, no la saludó con un abrazo sino con una mascarilla y una botella de gel desinfectante.

Para Stanley, esta no es su primera experiencia con una pandemia. Recuerda la devastación y el miedo que el brote de Mers trajo al sudeste asiático en 2015.

PASO 2: prueba, seguimiento y localización

"Es un gran desafío en este momento, no tengo idea de si los pacientes que veo tienen coronavirus o no", le dijo a Panorama en marzo de 2020 David Hodges, un médico del noreste de Inglaterra. "Podríamos tener cientos de casos que no se han registrado."