Coronavirus en Brasil: cómo una comunidad indígena se enfrentó a la covid-19 (y ganó)

Pero entre los aproximadamente 900 kuikuro, que viven en ocho aldeas en la cuenca del Alto Xingu, no hubo muertes y solo alrededor de 160 infecciones. Todos han sido vacunados.

Su éxito en la lucha contra covid contrasta con el resto de Brasil, donde más de 300.000 personas han muerto y el presidente Jair Bolsonaro se ha opuesto al confinamiento, ha desacreditado las vacunas y promovido tratamientos no probados.

Pensamos, "tenemos que organizarnos. Tenemos que aislarnos". Si le pedimos apoyo al gobierno, no llegará pronto.

Como presidente de la asociación kuikuro, me puse en contacto con socios (en universidades y ONG).

El gobierno estaba distribuyendo el "kit Covid" (una combinación de tratamientos no probados contra el virus) pero no lo aceptamos porque no estaba respaldado por estudios.