Canal de Suez: el cierre de ocho años que sufrió la ruta luego de la Guerra de los Seis Días y qué consecuencias tuvo

1 hora

Hasta este sábado, seguían los trabajos para reflotar el Ever Given, el enorme barco de 400 metros de largo y 60 de ancho que quedó atravesado en pleno canal.

Pero pese al duro impacto económico que va a tener el incidente del Ever Given, este no es el peor bloqueo que ha sufrido la vía.

¿Cómo empezó el conflicto?

El Ever Given, que aparece arriba a la izquierda en la imagen, provocó un atasco histórico.

Asociación del Gran Lago Amargo

"Los países a los que pertenecían los barcos no pudieron alcanzar ningún acuerdo con Egipto o Israel para permitirles zarpar", dice Mercogliano. "Se creía que en algún momento iba a acabar el bloqueo, pero no acababa".

¿Cuáles fueron las consecuencias del bloqueo?

Aunque el volumen de mercancías ha aumentado exponencialmente con respecto a los años 60, desde que se abrió a la navegación en 1869, el Canal de Suez "ha sido una arteria importante porque ahorra miles de millas de viaje al no tener que darle la vuelta a África", dice Lincoln Paine, autor de The Sea and Civilization: A Maritime History of the World y experto en historia marítima, a BBC Mundo.