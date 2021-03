La polémica por el problema matemático cuya "demostración impenetrable" casi nadie puede verificar

Cuando a+b=c

De talento precoz a referente mundial

"Traté de leerlo y luego, en algún momento, me di por vencido. No entiendo lo que está haciendo ", declaró a Nature el matemático alemán Gerd Faltings, quien no solo ha ganado una medalla Fields ("el nobel" de las matemáticas), sino que además fue el asesor de tesis de grado y doctorado de Mochizuki en EE.UU.

10 años para entenderlo

El corolario 3.12

Una nueva controversia

Teniendo ese "no" asegurado, " Annals of Mathematics nunca lo publicaría" , sentencia.

Mochizuki no participó en la revisión de pares, algo usual en este tipo de situaciones de conflicto de interés. No obstante, la comunidad matemática está presionando a PRIMS para que revele quiénes la realizaron y qué argumentos dieron para su aceptación, cuenta Villatoro.

Por el contrario, agrega, "la gran mayoría de la comunidad ha abandonado la idea de tratar de entender la demostración porque la considera fallida . Mientras no quede claro el contraargumento, a lo que ya se sabe que está mal, no merece la pena perder el tiempo en ello".

La conjetura abc explicada por un doctor en matemáticas

El problema es que para hacer esta búsqueda sistemática tienes que tener algún resultado matemático que te limite el tamaño máximo de las soluciones, que te diga: "Si has mirado hasta aquí y no has encontrado la solución, entonces es que no hay solución". Lo que necesitas es una cota superior y en muchas ecuaciones diofánticas se puede obtener gracias a la conjetura abc.