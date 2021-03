Razzies: las peores películas de los últimos 40 años, según los premios considerados los anti Oscar

John JB Wilson, un estudiante de cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fundó con su amigo Mo Murphy los galardones en 1981, después de haber soportado una función doble de las películas musicales "Xanadú" (con Olivia Newton-John) y Can't Stop t he Music (con el grupo de música disco Village People).

La primera cinta en recibir un Razzie a la peor película fue "Can't Stop the Music", protagonizada por el grupo de música disco The Village People.

No importa si son superestrellas como Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis y Sharon Stone. O si han ganado un Oscar antes o después, como Michael Douglas y Eddie Redmayne. Sandra Bullock tuvo el "honor" de recibir un Razzie a la peor actriz por su papel en All About Steve ("Alocada obsesión") y la noche siguiente un Oscar por protagonizar The Blind Side ("Un sueño posible").