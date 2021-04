¿De dónde viene el cáncer y por qué no ha desaparecido con la evolución?

El demonio de Tasmania es víctima de una forma particular de cáncer, transmisible de un individuo a otro.

Los enfoques basados en la explicación de los mecanismos de esta enfermedad y las investigaciones clínicas no son suficientes frente a estos interrogantes.

Cómo la evolución de los organismos pluricelulares prepara el terreno para el cáncer

En efecto, esa cooperación se sostiene por comportamientos complementarios y altruistas, en particular por la apoptosis o suicidio celular (por el cual una célula activa su autodestrucción al recibir una cierta señal) y por la renuncia a la reproducción directa por parte de toda célula que no sea una célula sexual.

Puede consistir, por ejemplo, en ventajas de crecimiento, de multiplicación, etc.

Si estas "rebeliones celulares" no son reprimidas de manera correcta por los sistemas de defensas del organismo (como el sistema inmunitario), la abundancia de células cancerosas puede aumentar localmente.

Persistencia del cáncer a lo largo del tiempo evolutivo

Eso podría explicar las similitudes que observamos a través de la diversidad del cáncer. No olvidemos que solo vemos los cánceres que consiguen desarrollarse, pero no sabemos cuántos "candidatos" fracasan al no conseguir adquirir las adaptaciones necesarias en el momento adecuado.