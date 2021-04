Variantes del coronavirus: por qué la escasa vigilancia del virus en América Latina puede convertirse en un problema global

Los especialistas coinciden en que, aunque ha habido avances, en la región es necesario reforzar la vigilancia genómica y advierten sobre el riesgo de no hacerlo a gran escala.

"No sabemos qué está pasando con las variantes de SARS-CoV-2 en la región".

La genética del virus

Además, esas letras funcionan como un "archivo histórico de la evolución del virus ", como explica Fernando González Candelas, catedrático de genética en la Universidad de Valencia, en España, en un artículo publicado en The Conversation .

"El virus no es una unidad estática sino que está cambiando", le dice a BBC Mundo Julián Villabona, epidemiólogo molecular en el Centro de modelaje matemático de enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Rastrear las variantes

Esa base de datos se llama GISAID (siglas de Global Initiative on Sharing All Influenza Data, Iniciativa Global para Compartir todos los Datos de la Influenza, en español).

"Si no entendemos qué variantes tenemos y cómo se están transmitiendo, tenemos el riesgo de que en algún punto las vacunas no sean eficaces ".

Por su parte, Villabona añade que "la vigilancia genómica permite estar atentos a que el virus no cambie en formas que compliquen la situación, y que si está cambiando se puedan activar estrategias para reducir el impacto".

La vigilancia en América Latina

"Creo que en América Latina no estamos siendo muy conscientes de lo importante que es la vigilancia genómica".

"En América Latina hay la posibilidad de que existan variantes que no han sido reportadas y que sean responsables de una fracción importante de los casos", dice Villabona.

"Eso no se puede saber, porque no existen los datos genéticos…con ese número de secuencias que tenemos no se puede calcular".