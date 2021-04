Coronavirus: qué puedes hacer y qué no tras recibir la vacuna, según la ciencia

¿Cuándo una persona puede considerarse completamente vacunada?

¿Puedo visitar amigos o reunirme con otras personas en grupos?

La situación es diferente si se visita a alguien que no ha sido vacunado, dado que existe una posibilidad de que, aunque tengas la vacuna, todavía puedas portar el virus y trasmitírselo a alguien que aún no tienen inmunidad.

¿Puedo viajar por placer o irme de vacaciones?

¿Puedo ir a restaurantes o conciertos?

De acuerdo con los CDC, si ya te has vacunado y has estado cerca de alguien que tiene covid-19, no es necesario que hagas cuarentena ni que te hagas la prueba a no ser que presentes síntomas.