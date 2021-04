La extraña y psicodélica versión soviética de "El señor de los anillos" que encontró una nueva audiencia en YouTube

47 minutos

Son penosos. Los gráficos computarizados acababan de llegar al canal Leningrad TV y no había quién los pudiera usar profesionalmente.

Conozco un herrero que se gana la vida fundiendo sables y cascos, y me contó de un mafioso que le encargó unas rejas para su mansión como las de Mordor [el imperio del malvado Sauron de las novelas].

No es la historia en sí, sino la manera en la que fue hecha. Un vestuario absurdo, una película sin dirección ni edición, maquillaje y actuación lamentables: todo refleja un país colapsado.

Lo hicieron sin ayuda de nadie. No había dinero, no había expertos. En esa época las personas podían pasar medio año sin recibir sus sueldos y no sabían cómo iban a darles de comer a sus hijos.