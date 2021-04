Oscar 2021: Io Sì, la canción con la que Laura Pausini aspira a la estatuilla dorada tras 3 décadas de éxitos (y alguna que otra decepción)

La canción ganadora

"Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como 'La vida por delante'al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a la Academia por tener en cuenta a 'Io Sì' y su mensaje", escribió Pausini en Instagram el mismo día que se anunciaron a los candidatos a los premios.

Larga carrera

"Les devolví las flores"

En una entrevista con Leila Cobo, de Billboard , en 2014, tras dos décadas de carrera profesional, Laura Pausini dijo: "No soy de aquellas que en 20 años ha revolucionado su música y estoy muy contenta de decirlo en el sentido de que mucha gente ama a lo largo de los años [...] experimentar nuevos sonidos. Por supuesto he cambiado como persona desde los 18 hasta ahora, pero me siento muy similar a lo que ustedes conocieron desde el principio".

"Te contaré algo: hace dos años fui nominada a los Grammys latinos por el tema 'Hazte sentir'. Llamé a mi compañía, y me dijeron: 'Con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás. No vamos a pagar el viaje'. Me sorprendió tanto que llegué a las lágrimas. Mis padres me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas, y, si ganaba, al menos me quedaba ese recuerdo. Gané [...]. Ahora me han mandado flores por el Globo de Oro y se las he devuelto…", dijo Pausini a La Vanguardia.