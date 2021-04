"Los gobiernos de América Latina le fallaron a la gente en la pandemia": Mónica de Bolle, economista

1 hora

Investigadora senior del Peterson Institute for International Economics (PIIE), académica y exdirectora de Estudios Latinoamericanos y Mercados Emergentes en la Universidad Johns Hopkins, lleva años estudiando la región.

De Bolle, doctora en Economía de la London School of Economics, hizo un giro poco habitual durante la pandemia.

En algunos países se extendieron por más tiempo o se entregaron más recursos, pero las transferencias fueron un factor crucial. No solo como una política económica, sino también como una política de salud pública.

Cuando hay muchas personas que trabajan de una manera informal son necesarias medidas como esas. En otros países donde la informalidad es más baja, el escenario no es el mismo.

Por ejemplo, pagando parte de los salarios de los trabajadores para que las empresas no tuvieran que despedir a las personas.

El problema es que una medida como esa aplicada en Latinoamérica no es realmente eficiente porque una gran parte de la población trabaja en el sector informal.

Aquí hay dos cosas: sí ayudaron a las personas más vulnerables, a las personas que trabajan en el sector informal, pero en el caso de las pequeñas empresas, muchos países, incluyendo Brasil, no aplicaron programas para ayudarlas.

En general, los pequeños negocios no recibieron ayuda. Por eso hemos visto bancarrotas. Esto es algo que ha afectado a las economías, al sector de servicios, que es donde hay más pequeños negocios.

Ahora están haciendo algo al respecto, pero es un programa pequeño. La pandemia está peor ahora de lo que estaba el año pasado, el país necesita desesperadamente un confinamiento y no lo está haciendo.

Políticamente hablando, no me parece que haya una estrategia. Y desde un punto de vista económico, tampoco parece haberla.

Cuando miras la región, uno se pregunta, ¿qué están haciendo estos líderes políticos? A AMLO no le ha afectado políticamente, su aprobación es alta, pese a no haber hecho las cosas demasiado bien.

Las perspectivas no parecen buenas. El año pasado Latinoamérica tuvo uno de los peores desempeños en el mundo y en 2021 va a ser lo mismo.

Es impresionante ver cómo muchos de los países no tomaron las medidas necesarias para contener la pandemia.

Si no fue necesariamente un problema de falta de recursos en las economías más grandes de la región, ¿por qué no hicieron lo correcto según su punto de vista?

No hicieron lo correcto porque no entendieron desde un inicio que la pandemia y la economía van inextricablemente juntas. No se puede separar el problema de salud del problema económico.